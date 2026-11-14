João Cunha e Silva destaca cumprimento do Programa do Governo

O cumprimento do Programa do Governo Regional, particularmente no Porto Santo, foi um dos aspectos destacados por João Cunha e Silva, presidente da Mesa do Conselho Regional do PSD-Madeira, à margem da reunião realizada, este sábado, na 'ilha dourada'.

Ao antecipar algumas das conclusões do encontro, o dirigente social-democrata apontou os investimentos em curso e previstos para o Porto Santo, nomeadamente a construção da nova Unidade de Saúde, o alargamento do campo de golfe e os apoios à habitação.

João Cunha e Silva congratulou-se também com a inclusão de várias reivindicações da Madeira no Orçamento do Estado para 2027. "Temos a garantia de que o Estado assegurará 50% dos custos do futuro Hospital Central e Universitário da Madeira", sublinhou.

No plano autonómico, salientou a proposta de revisão constitucional apresentada pelo PSD, que pretende aprofundar os poderes da Região e abrir caminho à criação de um sistema fiscal próprio. Defendeu ainda a necessidade de acelerar a revisão da Lei das Finanças Regionais, de modo a garantir maior estabilidade financeira.

Por último, manifestou apoio à posição assumida por Miguel Albuquerque na defesa de um próximo quadro financeiro europeu que assegure recursos adequados às necessidades e especificidades das regiões ultraperiféricas, como a Madeira.

José Prada enaltece trabalho de proximidade dos militantes

O secretário-geral do PSD-Madeira, José Prada, destacou, este sábado, o simbolismo da realização, pela primeira vez, de um Conselho Regional do partido no Porto Santo, considerando que a iniciativa reforça a aposta na descentralização da actividade política.

Durante sua intervenção, agradeceu o empenho dos militantes que continuam a desenvolver trabalho de proximidade junto da população, mesmo fora dos períodos eleitorais, reconhecendo tratar-se de uma tarefa "ainda mais exigente e desafiante".

Nesse sentido, apelou à manutenção da mobilização das estruturas partidárias, tendo em vista uma forte participação no jantar de Natal do PSD-Madeira, agendado para 12 de Dezembro.

Sejamos o exemplo da força que só o nosso partido é capaz de ter José Prada, secretário-geral do PSD-Madeira

José Prada apresentou ainda o relatório de contas referente a 2025, que foi aprovado por unanimidade, depois de auditado e validado pelo PSD nacional. Segundo o partido, o documento reflecte a manutenção do equilíbrio orçamental e do rigor na gestão financeira.

Na abertura da intervenção, o secretário-geral deixou também uma palavra de reconhecimento às entidades e aos profissionais envolvidos na resposta à depressão Charles, nomeadamente Governo Regional, Protecção Civil, autarquias, voluntários e população, manifestando solidariedade para com todos os afectados pela intempérie.