Sindicato dos Professores lança petição para exigir cumprimento de compromissos

O Sindicato dos Professores da Madeira (SPM) vai apresentar, na próxima segunda-feira, 9 de Novembro, uma petição intitulada 'Pelo Cumprimento dos Compromissos Políticos Assumidos com os Docentes', com o objectivo de exigir a concretização de promessas feitas aos professores da Região que, segundo a estrutura sindical, continuam por cumprir.

A iniciativa será apresentada numa conferência de imprensa, marcada para as 15 horas, na sede do sindicato, situada na Calçada da Cabouqueira, no Funchal.

Entre as principais reivindicações está a recuperação dos três anos de serviço dos docentes que vincularam antes de 2011, de forma a corrigir as ultrapassagens na carreira, bem como a contabilização do tempo de serviço perdido por centenas de professores enquanto aguardavam vaga para progredir aos 5.º e 7.º escalões.

O sindicato considera que estas situações representam "injustiças que importa corrigir", e defende a reposição de direitos que foram retirados aos docentes e cujo restabelecimento foi objecto de compromissos políticos assumidos publicamente.

A apresentação da petição acontece numa altura em que se aproxima a discussão e aprovação do Orçamento Regional para 2027, documento que, no entender do SPM, "deverá contemplar as verbas necessárias para concretizar as medidas reivindicadas".