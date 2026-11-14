Encerrado canal de TikTok que recolhia dados de contas bancárias para cometer crimes
A Guarda Civil espanhola encerrou um canal de TikTok usado para recrutar pessoas dispostas a abrir contas bancárias, em troca de cem euros, que eram usadas para transacionar dinheiro proveniente de fraudes e outros crimes cibernéticos, foi hoje anunciado.
No âmbito da operação da Guarda Civil, batizada "Black-Account", foram detidas duas pessoas, uma das quais o administrador da conta de TikTok, identificadas pelo menos 162 vítimas e recuperados 38 mil euros, de acordo com a agência de notícias Europa Press.
A investigação iniciou-se há um ano, na sequência de uma queixa apresentada em Granada, por uma das vítimas, e foi conduzida pela Equipa de Investigação Tecnológica da Guarda Civil, através da análise de informação financeira e tecnológica para rastrear o percurso do dinheiro.
O método utilizado consistia na publicação de vídeos no TikTok, nos quais se oferecia até 100 euros em troca da abertura de contas bancárias.
Os interessados entravam em contacto através de um número de telefone indicado nos comentários das publicações, e, depois de criada a conta em seu nome e concluída a verificação de identidade, entregavam as palavras-passe e os códigos de segurança aos responsáveis pelo esquema.
Desta forma, os titulares da conta eram formalmente os proprietários das mesmas, mas o controlo efetivo passava para terceiros, que as usavam para receber, transferir e ocultar verbas ilícitas, dificultando assim a identificação dos verdadeiros responsáveis pelos crimes.
Durante a investigação, verificou-se que um dos suspeitos investigados chegou a acumular 26 contas bancárias em oito instituições diferentes.
Além disso, numa única conta de uma instituição financeira digital, chegaram a circular cerca de 80.000 euros.
O dinheiro obtido através destas contas era posteriormente transferido entre diferentes instituições financeiras, plataformas de pagamento e até mesmo serviços de criptomoedas, para dificultar o seu rastreio.
A investigação ainda continua e a Guarda Civil não descarta mais detenções.
Alertando que "ceder contas bancárias a terceiros para receber ou transferir dinheiro pode acarretar responsabilidades penais", a Guarda Civil recomenda que não se abra contas para outras pessoas, nem se forneçam palavras-passe ou códigos de verificação, bem como que se desconfie de ofertas de dinheiro fácil divulgadas através das redes sociais.
Além disso, aconselha quem tenha partilhado os seus dados bancários a contactar imediatamente a sua instituição financeira e a apresentar queixa junto das autoridades.