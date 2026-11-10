Infraestruturas desportivas da Região encerram devido ao mau tempo

O agravamento das condições meteorológicas na Madeira, na sequência da passagem da tempestade ‘Charles’, levou a Direcção Regional do Desporto a determinar o encerramento temporário das infraestruturas desportivas sob a sua gestão.

A decisão surge na sequência do aviso meteorológico emitido pelo Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), que colocou a Região sob aviso vermelho devido à previsão de precipitação e vento fortes, sobretudo durante a noite desta terça-feira e a madrugada de quarta-feira.

De acordo com a informação divulgada pela Direcção Regional do Desporto, o encerramento dos equipamentos terá início às 18h30 de hoje, terça-feira, 10 de Novembro, estando o regresso à normalidade previsto para as 13 horas de amanhã, quarta-feira, 11 de Novembro.

A medida, segundo explica o organismo, tem como principal objectivo salvaguardar a segurança de todos os utentes e minimizar os riscos associados às condições meteorológicas adversas que se fazem sentir no arquipélago.

A Direcção Regional do Desporto, liderada por David João Rodrigues Gomes, apela à compreensão dos utentes perante esta decisão preventiva.