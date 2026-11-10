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Depressão Charles Desporto

Infraestruturas desportivas da Região encerram devido ao mau tempo

Foto Governo Regional
Foto Governo Regional

Equipamentos sob gestão da Direcção Regional do Desporto fecham às 18h30 desta terça-feira e só reabrem amanhã, a partir das 13 horas.

O agravamento das condições meteorológicas na Madeira, na sequência da passagem da tempestade ‘Charles’, levou a Direcção Regional do Desporto a determinar o encerramento temporário das infraestruturas desportivas sob a sua gestão.

A decisão surge na sequência do aviso meteorológico emitido pelo Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), que colocou a Região sob aviso vermelho devido à previsão de precipitação e vento fortes, sobretudo durante a noite desta terça-feira e a madrugada de quarta-feira.

De acordo com a informação divulgada pela Direcção Regional do Desporto, o encerramento dos equipamentos terá início às 18h30 de hoje, terça-feira, 10 de Novembro, estando o regresso à normalidade previsto para as 13 horas de amanhã, quarta-feira, 11 de Novembro.

A medida, segundo explica o organismo, tem como principal objectivo salvaguardar a segurança de todos os utentes e minimizar os riscos associados às condições meteorológicas adversas que se fazem sentir no arquipélago.

A Direcção Regional do Desporto, liderada por David João Rodrigues Gomes, apela à compreensão dos utentes perante esta decisão preventiva.

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