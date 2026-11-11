"Depressão está mais próxima da Madeira"

A depressão Charles está mais próxima da ilha da Madeira do que inicialmente previsto, o que poderá agravar as condições meteorológicas nas próximas horas. O alerta foi deixado por Ricardo Tavares, delegado regional do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), que aponta o período entre as 3 e as 6 horas da madrugada como o mais crítico, com chuva intensa e rajadas que poderão ultrapassar os 140 km/h nas terras altas.

"A situação alterou-se um pouco com a última saída do modelo, a meio do dia, que colocou a depressão um pouco mais próxima da ilha da Madeira", explicou o responsável, que acrescentou que esta evolução levou ao agravamento do aviso meteorológico para vermelho na costa Norte.

Apesar desta alteração, Ricardo Tavares assegurou que o fenómeno está a evoluir dentro do cenário previsto, com a precipitação e o vento a atingirem já valores significativos. "No Chão do Areeiro, já registámos 220 milímetros de precipitação acumulada desde o início da noite", revelou, adiantando que várias estações meteorológicas, tanto na costa Norte como na costa Sul e nas terras altas, já atingiram os limiares do aviso vermelho.

O vento também se tem feito sentir com intensidade. Foram registadas rajadas de 120 km/h no Caniçal, próximas dos 100 km/h no aeroporto e de 130 km/h no Chão do Areeiro.

Podemos chegar a valores superiores a 140 quilómetros por hora Ricardo Tavares, delegado regional do IPMA

Outra preocupação prende-se com a agitação marítima, especialmente na costa Sul, onde as ondas poderão atingir os cinco metros, coincidindo com a preia-mar. "As ondas de cinco metros vão coincidir agora com a preia-mar na costa Sul e o vento tende a aumentar, o que poderá causar ainda algumas perturbações na ilha", alertou, em declarações na RTP-Notícias.

Segundo Ricardo Tavares, a situação deverá começar a melhorar entre as 6 e as 8 horas da manhã, à medida que a depressão se deslocar para Leste da Região. "Gradualmente, o vento rodará para o quadrante Norte e a precipitação vai diminuir", explicou.

Ainda assim, poderão persistir alguns aguaceiros nas vertentes Norte e nas terras altas, bem como vento forte nos extremos Leste e Oeste da ilha. "Quarta-feira será, segundo o previsto, claramente melhor", finalizou.