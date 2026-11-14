ONU alerta para crise alimentar recorde com 30,3 milhões de afectados em 2027

Quatro agências da ONU alertaram ontem que um recorde de 30,3 milhões de pessoas na República Democrática do Congo (RDCongo) irão enfrentar níveis de crise de insegurança alimentar aguda, ou piores, durante o primeiro semestre de 2027.

A deterioração da situação está ligada ao conflito armado, aos deslocamentos forçados e aos surtos de doenças, incluindo ao do vírus Ébola, que dificultam o acesso aos alimentos e enfraquecem os meios de subsistência da população, segundo a Organização das Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura (FAO, na sigla em inglês), o Programa Alimentar Mundial (PAM), o Fundo das Nações Unidas para a Infância (Unicef) e a Organização Mundial da Saúde (OMS).

De acordo com a última análise da Classificação Integrada das Fases da Segurança Alimentar (CIF), o número projetado entre janeiro e junho de 2027 ultrapassará os 26,5 milhões registados no mesmo período de 2026.

Entre setembro e dezembro de 2026, cerca de 29 milhões de pessoas, quase um quarto da população do país, já enfrentarão níveis de crise ou níveis de emergência, incluindo 3,6 milhões nesta última fase.

A CIF estabelece cinco fases de insegurança alimentar aguda: mínima (fase 1), acentuada (fase 2), crise (fase 3), emergência (fase 4) e catástrofe ou fome (fase 5).

As previsões apontam que o número de pessoas em situação de emergência alimentar aumentará em quase 600.000 no início de 2027, até atingir os 4,2 milhões.

A maior concentração de necessidades humanitárias localiza-se no leste da RDCongo, onde se prevê que mais de 11 milhões de pessoas nas províncias de Kivu do Norte, Kivu do Sul e Ituri enfrentem níveis de crise, ou piores, na primeira metade de 2027.

Desde maio que a RDCongo enfrenta a segunda epidemia de Ébola mais mortal da história, com mais de 5.400 mortos, pelo menos 11.042 casos confirmados e uma taxa de letalidade de 48,9%, de acordo com os últimos dados oficiais.

"O surto de Ébola é uma crise que se soma a uma crise pré-existente, e precisamos atender a estas necessidades humanitárias se quisermos parar a propagação do vírus", disse o diretor de Preparação e Resposta a Emergências do PAM, Ross Smith.

Junto com a varíola dos macacos (mpox), o cólera e outras emergências de saúde, a epidemia afeta a agricultura, restringe a mobilidade, encarece a vida e sobrecarrega sistemas de saúde já frágeis.

À violência e aos deslocamentos forçados soma-se o aumento do preço dos alimentos, as barreiras logísticas e fenómenos climáticos adversos, fatores que estão a reduzir as colheitas e a diminuir o poder de compra das famílias.

A análise da CIF também aponta o impacto das crises internacionais no Médio Oriente, no Mar Vermelho e na Ucrânia sobre os mercados e as cadeias de abastecimento.

Para evitar "outra colheita perdida" e uma maior dependência externa, o diretor de Emergências e Resiliência da FAO, Rein Paulsen, pediu urgência na entrega de sementes e ferramentas antes da sementeira de início de 2027.

A desnutrição aguda e as dificuldades de acesso a serviços de saúde, água potável e saneamento agravam especialmente a situação das crianças com menos de 5 anos, que estão em maior risco de sofrer desnutrição aguda, alertam.

Perante a deterioração da situação, as agências da ONU pediram financiamento coordenado, atempado e sustentado, assim como ações diplomáticas para expandir a ajuda alimentar, proteger e recuperar os meios de subsistência agrícolas e prevenir e tratar a desnutrição aguda.

Além disso, alertaram que a assistência humanitária "está a ficar perigosamente atrasada face às crescentes necessidades" e instaram todas as partes em conflito a protegerem os civis e garantirem acesso humanitário seguro.