Homem de 40 anos fica em prisão preventiva por violência doméstica na Madeira
Suspeito foi detido em flagrante delito, a 5 de Novembro, após populares alertarem a PSP. Busca domiciliária permitiu apreender objectos relacionados com o tráfico de droga e artigos alegadamente usados para restringir a liberdade da vítima
Um homem, de 40 anos, ficou em prisão preventiva depois de ter sido detido pela Polícia de Segurança Pública (PSP), na Madeira, fortemente indiciado pela prática do crime de violência doméstica.
De acordo com a informação divulgada pelo Comando Regional da Madeira da PSP, a detenção ocorreu no passado dia 5 de Novembro, através da Esquadra de Investigação Criminal, na sequência de informações transmitidas por populares que presenciaram os factos. O alerta permitiu aos agentes localizar e interceptar o suspeito, que acabou por ser detido em flagrante delito.
No âmbito das diligências de investigação, foi realizada uma busca domiciliária, da qual resultou a apreensão de diversos objectos, incluindo material relacionado com o tráfico de estupefacientes e artigos alegadamente utilizados para restringir a liberdade da vítima.
Presente à autoridade judiciária competente, foi aplicada ao homem a medida de coacção de prisão preventiva.
A PSP reafirma o compromisso no combate à violência doméstica e apela à denúncia de qualquer situação de violência, lembrando que, em caso de emergência, deve ser contactado o 112.
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