Mulher sente-se mal na Avenida Zarco

Uma mulher na casa dos 50 anos sentiu-se mal, esta tarde, na Avenida Zarco, em frente aos CTT, no Funchal.

O alerta ocorreu já depois das 13h30, tendo os Bombeiros Voluntários Madeirenses mobilizado uma ambulância de socorro e dois operacionais.

A equipa procedeu à avaliação do estado da vítima, que entretanto recuperou os sentidos.

Por precaução e para uma melhor avaliação clínica, a mulher foi encaminhada para o Serviço de Urgência do Hospital Dr. Nélio Mendonça.