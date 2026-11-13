Mulher sente-se mal na Avenida Zarco
Vítima foi assistida pelos Bombeiros Voluntários Madeirenses
Uma mulher na casa dos 50 anos sentiu-se mal, esta tarde, na Avenida Zarco, em frente aos CTT, no Funchal.
O alerta ocorreu já depois das 13h30, tendo os Bombeiros Voluntários Madeirenses mobilizado uma ambulância de socorro e dois operacionais.
A equipa procedeu à avaliação do estado da vítima, que entretanto recuperou os sentidos.
Por precaução e para uma melhor avaliação clínica, a mulher foi encaminhada para o Serviço de Urgência do Hospital Dr. Nélio Mendonça.
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