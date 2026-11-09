Papa reuniu-se na Argentina com cinco vítimas de violência sexual por parte do clero

O Papa Leão XIV reuniu-se hoje em Buenos Aires com cinco vítimas de violência sexual cometida por membros da igreja, no segundo dia da sua visita à Argentina, informou o Vaticano.

"O papa falou individualmente com cada um deles, ouvindo as suas histórias, as experiências dolorosas que suportaram e as suas sugestões para fortalecer os caminhos de cura dentro da Igreja", afirmou o Vaticano num comunicado.

A entrevista com as vítimas, cujas identidades não foram divulgadas, durou mais de uma hora, segundo o Vaticano.

O pontífice mostrou-lhes, "e através deles a outras vítimas que não era possível encontrar, a sua proximidade e a sua vontade de fortalecer os caminhos de proteção, bondade, acolhimento e acompanhamento na Igreja."

Na terça-feira, Leão XIV deverá viajar para a província de Córdoba, onde o padre Alejandro Nicola é alvo de queixas de violência sexual no jardim de infância de uma escola católica em 2025. O poder judicial está a investigar e a Igreja local abriu uma investigação preliminar.

Também na Argentina, em setembro, uma freira destituída foi condenada a 20 anos de prisão por ligação com um longo caso de agressão sexual e violação de crianças surdas e mudas num colégio católico interno em Mendoza, que chocou o país há uma década.

Um primeiro julgamento, em 2019, levou à condenação de dois padres, um jardineiro do instituto e um antigo acólito a penas de prisão. Os factos referiam-se a violação e agressão sexual de crianças entre os 4 e os 17 anos entre 2005 e 2016.