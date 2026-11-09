Explosão em siderurgia turca em Esmirna faz pelo menos 6 mortos e 13 feridos

Pelo menos seis pessoas morreram e outras 13 ficaram feridas na sequência de uma explosão, seguida de incêndio, ocorrida hoje numa siderurgia situada perto da estância balnear de Esmirna, oeste da Turquia, anunciou o gabinete do governador local.

Num comunicado, o governador adiantou que as equipas de socorro destacadas para o local estão à procura de pessoas que poderão estar soterradas nos escombros da fábrica Habas Demir Celik, situada em Aliaga, a cerca de 60 quilómetros a norte de Esmirna.

O gabinete do governador de Esmirna especificou que pelo menos oito trabalhadores da fábrica estão dados como desaparecidos, pelo que o número de vítimas poderá ainda aumentar, e que prosseguem as operações de socorro e combate às chamas.

A explosão ocorreu cerca das 12:00 locais (09:00 em Lisboa) e terá sido provocada pela queda de uma grua sobre um forno elétrico, durante operações de vazamento de aço fundido, indicou a mesma fonte.

Vários dos feridos encontram-se em estado muito grave, segundo o gabinete do governador.

Especialistas ouvidos pela estação televisiva NTV indicaram que a temperatura no forno onde caiu a grua rondava os 1.500 graus Celsius e que o impacto provocou uma enorme explosão, seguida de um incêndio.