Homem agredido com objecto cortante na Avenida Sá Carneiro

Um homem de 30 anos foi agredido com recurso a um objecto cortante, na madrugada de domingo, na Avenida Sá Carneiro, no Funchal, confirmou ao DIÁRIO o subintendente da Polícia de Segurança Pública (PSP), José Catanho.

De acordo com o subintendente, a agressão terá sido perpetrada por dois indivíduos do sexo masculino, que, após o incidente, se colocaram em fuga para parte incerta. Apesar da confirmação de que terá sido utilizado um objecto cortante, não foi encontrado qualquer instrumento no local onde ocorreu a agressão.

A vítima foi assistida no local pelos meios de socorro e posteriormente transportada para o Hospital Dr. Nélio Mendonça (HNM), onde recebeu tratamento aos ferimentos que apresentava e encontra-se "estável e livre de perigo."

A PSP está agora a desenvolver diligências com vista à identificação dos dois suspeitos e ao esclarecimento das circunstâncias em que ocorreu a agressão.