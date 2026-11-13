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Madeira

África do Sul recriou Festa da Flor pela primeira vez há 10 anos

‘Canal Memória’ viaja até 2016

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Foi na cidade de Parys, na África do Sul, que se realizou o primeiro Festival Madeira Flower há 10 anos. Curiosamente, numa altura em que o país era assolado por fortes chuvadas, nesse dia, fez-se sol e as flores e cores brilharam.

Numa reportagem realizada no local, por um jornalista do DIÁRIO, ficou patente a folia dos cinco carros alegóricos, todos decorados sob orientação do madeirense João Egídio, que acompanharam cerca de 500 figurantes.

Miguel Albuquerque foi um dos presentes nas tribunas, misturando-se com o povo, juntamente com Ace Magashule, na época primeiro-ministro da província de Free State.

“Foi excelente ver aqui tanta gente, muitos milhares de pessoas”, disse Magashule. “Estamos preparados para melhorar o que fizemos este ano. A Madeira voltará a estar presente. Foi uma iniciativa óptima também para todos estes negócios nesta grande avenida, em 2017 teremos a segunda edição na Cidade das Rosas”, acrescentou.

Já Miguel Albuquerque considerou “fantástica” a ideia de misturar as duas culturas, a da Madeira e a sul-africana. “No próximo ano, com a promoção feita agora e atendendo à proximidade de Joanesburgo, estimo que possa estar aqui o triplo ou o quádruplo das pessoas que aqui vieram hoje”, apontava.

Entre as curiosidades, o facto de a RTP Madeira ter estado presente no evento, para produção do programa ‘Atlântida’.

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