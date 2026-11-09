Sanjoanense pede desculpa a AD Machico após referência à tragédia da Chapecoense

A SAD da Associação Desportiva Sanjoanense manifestou o seu profundo repúdio por um comentário proferido a partir da bancada durante o encontro frente à AD Machico, disputado este domingo, no qual foi evocada a tragédia aérea da Chapecoense, numa alusão ao regresso da comitiva madeirense à Região.

«Ainda vais ter que apanhar o avião... e vai ser um Chapecoense». Foi esta a frase, captada pela transmissão em livestreaming do encontro, que marcou negativamente a partida, disputada no domingo, e que gerou indignação pelo carácter ofensivo e desrespeitoso da referência.

O episódio ocorreu ao minuto 41, na sequência do golo do empate da formação de Machico. Durante os festejos dos jogadores madeirenses, foram audíveis comentários provenientes das bancadas, numa alusão à viagem de avião que a equipa teria de realizar no regresso à Madeira.

A referência remete para a tragédia aérea de 29 de Novembro de 2016, quando um avião que transportava a comitiva da Chapecoense caiu na Colômbia, provocando 71 mortos, entre os quais jogadores, elementos da equipa técnica e dirigentes do clube brasileiro.

Na sequência do sucedido, a SAD da Sanjoanense emitiu esta tarde um comunicado, no qual condenou veementemente o comentário e fez questão de demarcar a instituição daquele comportamento.

«Não nos revemos, de forma alguma, neste tipo de comportamento, que contraria os valores de respeito, integridade e desportivismo que defendemos enquanto instituição», pode ler-se na nota, que considera tratar-se de uma atitude isolada, que não representa os valores do clube nem a postura da generalidade dos seus adeptos.

A estrutura da Sanjoanense lamentou profundamente o sucedido e apresentou «as sinceras desculpas à AD Machico, aos seus jogadores, equipa técnica, dirigentes e adeptos».

No mesmo comunicado, a SAD reafirmou que «não existe lugar no futebol para manifestações desta natureza», garantindo que tudo fará, dentro das suas competências, para prevenir situações semelhantes.

«O respeito estará sempre acima de qualquer rivalidade desportiva», conclui a nota da formação de São João da Madeira.