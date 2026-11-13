Von der Leyen considera evidente que Europa esteja nas negociações sobre Ucrânia
A presidente da Comissão Europeia considerou hoje evidente que a Europa esteja incluída nas negociações de paz sobre a Ucrânia, para salvaguardar os seus próprios interesses e apoiar Kiev.
"É evidente que a Europa deve estar incluída nas negociações de paz, não só para salvaguardar os nossos interesses, mas também para apoiar a Ucrânia", afirmou Ursula von der Leyen numa declaração aos jornalistas, sem direito a perguntas, à chegada à cimeira informal dos chefes de Estado e de Governo da União Europeia (UE) que decorre hoje em Dublin.
Von der Leyen saudou ainda o acordo entre a Ucrânia e a Rússia para a troca de prisioneiros e voltou a prometer apresentar, nas próximas semanas, uma proposta para a União Europeia encontrar financiamento para colmatar o défice orçamental da Ucrânia para 2027, além de avançar com o 22.º pacote de sanções contra Moscovo.
Estas declarações de Von der Leyen foram feitas depois de, na quinta-feira à noite, os Estados Unidos e a Ucrânia terem defendido que as negociações de paz na Ucrânia devem envolver a partir de agora os países europeus, após um encontro entre os enviados especiais dos Estados Unidos, Steve Witkoff e Jared Kushner, e o chefe de Estado da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, em Dublin.
A questão da presença dos europeus na mesa de negociações sobre a Ucrânia foi um dos principais temas abordados pelos líderes da UE à entrada para a cimeira informal dos chefes de Estado e de Governo em Dublin.
O primeiro-ministro da Estónia, Kristen Michal, advertiu que é "uma armadilha" falar com a Rússia sobre a futura arquitetura de segurança da Europa sem antes garantir que há um cessar-fogo e paz na Ucrânia.
"É uma armadilha mental falar sobre a arquitetura de segurança antes de se falar da paz. É o que o Putin tenta habitualmente fazer: pôr-nos a falar sobre assuntos internos antes de falarmos sobre o que realmente importa", afirmou, recusando ainda a ideia de que a UE não tenha estado até ao momento presente na mesa das negociações.
"A Europa tem estado sempre atrás da mesa das negociações porque estamos a apoiar a Ucrânia. E o nosso plano é muito claro: nós não somos mediadores, porque isso implicaria, por exemplo, que levantássemos as nossas sanções" à Rússia, referiu.
Também o primeiro-ministro da Letónia, Andris Kulbergs, defendeu que a Europa tem de ter mais coragem na mesa das negociações, impor as suas condições e exigir mais de Moscovo, frisando que os países da UE são mais poderosos a nível económico e militar do que a Rússia.
O líder do executivo letão manifestou, contudo, ceticismo quanto à vontade da Rússia em negociar a paz.
"Estamos a ser arrastados para uma falsa situação. Não estão dispostos a alcançar a paz, querem apenas aproveitar o inverno para causar ainda mais danos à população civil e
à Ucrânia. Isto não são verdadeiras negociações de paz", referiu.
Por sua vez, o primeiro-ministro irlandês, Micheál Martin sugeriu que a Europa deve estar disponível para discutir a futura arquitetura de segurança do continente, referindo que a História mostra que, para haver conversações de paz, é preciso "estabelecer processos" para levar as pessoas à mesa das negociações.
"Por isso é que a perspetiva europeia é importante, para percebermos o que significa uma Ucrânia após a guerra, no contexto europeu e no contexto da NATO. Há muitas questões e conversas que têm de ser aceites e debatidas neste âmbito", frisou, apesar de salientar que "os princípios fundamentais da arquitetura da NATO" não são negociáveis e "não vão mudar".