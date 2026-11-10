PS propõe apoio regional ao pagamento das propinas do ensino superior

Sancha Campanella apresentou um projecto de resolução que recomenda ao Governo Regional a criação de um apoio ao pagamento das propinas dos estudantes do ensino superior.

A proposta socialista, numa primeira fase, seria dirigida aos estudantes que ingressam pela primeira vez no ensino superior e, de forma progressiva, estender-se aos restantes.

O apoio proposto que, progressivamente deverá abranger todo o custo com as propinas, não faz distinção entre estudantes do sector público ou privado e inclui os alunos que frequentam estabelecimentos de ensino superior na Região.