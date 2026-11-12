Ventura considera "absolutamente artificial" discussão sobre eventual bloco central

O presidente do Chega, André Ventura, considerou hoje "absolutamente artificial" a discussão sobre um eventual bloco central no futuro e disse que isso seria "antinatura" e uma estratégia para impedir que o seu partido governe.

Em declarações aos jornalistas à margem da CNN Summit, que decorre no Centro de Congressos do Estoril, no distrito de Lisboa, o presidente do Chega começou por assinalar que não estão previstas eleições legislativas antecipadas e "as pessoas não querem eleições".

Ventura defendeu que o partido que sair vencedor deve ter a possibilidade de formar governo e disse que o Chega só aceitará formar governo se for o partido mais votado.

Se isso acontecer, o líder do Chega espera que o PSD viabilize o seu programa de governo.

"Nós viabilizámos o programa de governo do PSD, nós não obstaculizámos a que o PSD entrasse em funções, porque ganhou as eleições, e eu acho que esta é a boa prática da democracia, quem ganha, governa", defendeu.

Sobre a possibilidade de um governo de bloco central, com PS e PSD, o presidente do Chega considerou que seria "absolutamente artificial e uma única estratégia de impedir que o Chega governe".

"Não devemos fazer política na lógica de vamos impedir aquele de governar. Acho que isso não deve acontecer e, portanto, vejo um bloco central para impedir o Chega de governar algo absolutamente contra natura e absolutamente indesejado pela maioria dos portugueses", defendeu.

André Ventura defendeu que isso dependerá de quem forem os líderes do PS e do PSD naquele momento.

"Acho que pode acontecer, mas se PS e PSD se juntarem para impedir que o Chega governe depois de o Chega ganhar as eleições, acho que também estão a cavar a sua própria sepultura", avisou.