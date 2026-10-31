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Emigrante libertado na África do Sul

Angelo Bothma, emigrante português de 59 anos, estava desaparecida há mais de uma semana

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Angelo Bothma, emigrante português de 59 anos, foi encontrado e libertado do cativeiro na África do Sul.

A informação foi divulgada pelo Portuguese Forum, que agradeceu à Polícia Sul-Africana e às restantes autoridades envolvidas na recuperação do homem.

Bothma estava desaparecido desde 21 de Outubro, quando foi visto pela última vez em Cosmo City, na província de Gauteng. A viatura e o telemóvel tinham sido encontrados abandonados na zona de Honeydew.

A libertação foi anunciada dez dias depois do desaparecimento. O comunicado não esclarece onde foi encontrado, as circunstâncias da libertação ou o seu estado de saúde.

O caso surge numa sequência de raptos e desaparecimentos que tem preocupado a comunidade portuguesa na África do Sul. José Manuel Pestana Fernandes, natural da Ribeira Brava, foi raptado em Germiston a 29 de Setembro. Filipe Dias, madeirense com raízes no Porto Moniz, está desaparecido desde 12 de Outubro, em Joanesburgo.

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