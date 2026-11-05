Funchal passa a ter Balcão do Agricultor com sete postos de atendimento

O Funchal passa a dispor de um Balcão do Agricultor, instalado na Rua João de Deus, junto à entrada principal da Escola Secundária Francisco Franco. O serviço funciona nos dias úteis, entre as 09h00 e as 17h30, em instalações remodeladas e com sete postos de atendimento.

A nova estrutura, promovida pela Secretaria Regional de Agricultura e Pescas, anunciada hoje, pretende concentrar num único espaço os serviços de apoio aos produtores agrícolas e pecuários, anteriormente dispersos por diferentes estruturas, facilitando o contacto com a administração pública.

Entre os serviços disponíveis está a apresentação de candidaturas ao Pedido Único (PU), tendo sido submetidas 3.052 candidaturas através deste atendimento na campanha de 2026. O balcão assegura igualmente apoio a candidaturas a outros regimes de incentivo, nomeadamente no âmbito do POSEI e de medidas excepcionais.

Os agricultores podem ainda tratar da actualização e regularização do Parcelário Agrícola, obter informações sobre os apoios disponíveis e o respectivo processamento e pagamento, bem como receber encaminhamento para serviços relacionados com a actividade pecuária.

As instalações foram concebidas para proporcionar um atendimento mais cómodo e funcional, incluindo condições de acesso sem barreiras arquitectónicas. Com esta concentração de serviços, a tutela pretende simplificar procedimentos, reduzir deslocações e aproximar a administração pública dos profissionais dos sectores agrícola e pecuário.