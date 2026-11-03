Valência em Outubro: a cidade espanhola que continua a ter Verão

Quando o Outono começa a trazer dias mais curtos e os dias mais frios a Portugal, há uma cidade espanhola que resiste e onde o Verão parece prolongar-se.

Valência é, por isso, um dos destinos ideais para uma escapadinha para quem quer combinar bom tempo, belas praias, gastronomia mediterrânica e ainda uma oferta cultural diversificada. A poucas horas de viagem de Portugal, é o destino ideal para quem procura aproveitar um fim de semana prolongado, longe das multidões da época alta.

Descobrir Valência sem as multidões do Verão

Uma das grandes vantagens de visitar Valência nesta temporada é poder explorar a cidade com mais tranquilidade, pois há muitos menos visitantes. Nesta época, as temperaturas máximas rondam frequentemente os 24 °C, criando condições agradáveis para passear, conhecer monumentos e aproveitar as esplanadas.

Entre os locais imperdíveis de Valência destaca-se a Cidade das Artes e das Ciências, um complexo arquitetónico futurista que reúne diversos espaços culturais e científicos, como o Oceanogràfic, um dos maiores aquários da Europa. Os edifícios, os jardins e os espelhos de água tornam esta zona especialmente interessante para descobrir a pé ou de bicicleta.

Já no centro histórico, as ruas estreitas do bairro de El Carmen, a Catedral de Valência e a Plaza de la Virgen são perfeitos para passeios sem pressas, permitindo-lhe explorar pequenos cafés, lojas tradicionais e recantos cheios de história. E como tem várias opções de hotéis no centro de Valência, pode ir descobrindo a cidade, facilmente, caminhando.





Praia, paella e bairros com personalidade

Aproveite ainda os dias soalheiros para uma ida à praia. Nesse sentido, a praia da Malvarrosa continua a ser um excelente destino para caminhadas à beira-mar, junto ao Mediterrâneo, já para não falar de um almoço numa esplanada, aproveitando a brisa marítima - e, se o dia estiver mais quente, pode até aproveitar para dar um mergulho.

E falando em almoço, recordamos-lhe que a gastronomia é outro dos grandes motivos para visitar esta cidade. Afinal, Valência é o berço da paella, um dos pratos mais conhecidos de Espanha. Para uma experiência tradicional, vale a pena procurar um restaurante especializado em arroz valenciano, especialmente nas zonas próximas do mar.

Quanto ao Mercado Central de Valência, este é outro ponto de interesse que não pode perder. Aqui os produtos frescos, os sabores locais e a arquitetura modernista proporcionam uma experiência que muito além das compras.

Para descobrir uma Valência mais contemporânea, os bairros de Ruzafa e El Cabanyal merecem uma visita. Enquanto o primeiro se destaca pelos cafés, restaurantes e espaços criativos; o segundo conserva a identidade de antigo bairro de pescadores, com fachadas coloridas e ruas características.

Onde ficar em Valência: Conforto e localização central

Numa cidade onde caminhar é um prazer, um alojamento bem localizado faz toda a diferença. O Casual Socarrat Valencia é uma opção para quem pretende explorar a cidade sem perder tempo em deslocações. Situado numa zona central, este hotel permite chegar facilmente a vários dos principais pontos de interesse, restaurantes e zonas comerciais.

Seja pela proximidade geográfica, seja pela promessa de Verão nos dias mais frios, Valencia reúne os ingredientes certos para uma escapadinha de outono. Desta forma, já não precisa de viajar longe se quiser voltar a sentir um pouco de verão!