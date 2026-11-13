FoMO e impulsividade levam à partilha de conteúdos falsos sem acreditar neles
Participantes num estudo sobre desinformação em Portugal manifestaram disponibilidade para partilhar conteúdos noticiosos falsos mesmo quando não os consideram credíveis, um comportamento que os investigadores relacionam com características psicológicas e motivações de partilha.
Segundo os resultados do projeto Factcheck, a intenção de partilha intencional, definida como a disposição para divulgar um conteúdo falso sem o considerar credível, foi superior à partilha não intencional na cultura 'woke' (12,4% contra 4%) e nas trivialidades (16,6% face a 12,3%).
A cultura 'woke' é um movimento sociopolítico que enfatiza consciência e combate a injustiças sociais, especialmente racismo, desigualdade de género e discriminação.
O mesmo padrão foi observado na saúde, embora com valores próximos: 14,1% dos participantes admitiram partilhar intencionalmente os conteúdos falsos, contra 13,6% que o fariam por os considerarem credíveis.
Em sentido contrário, na segurança e nos temas de política predominou a partilha não intencional, associada à crença na veracidade do conteúdo.
Na segurança, esta possibilidade foi admitida por 41,6% dos participantes, face a 6,7% de partilha intencional.
Os resultados mostram que a credibilidade atribuída e a intenção de partilha nem sempre coincidem, tendo os investigadores identificado características psicológicas associadas a ambas as dimensões.
Entre essas características estão o receio de ficar de fora de experiências ou interações sociais relevantes, conhecido como 'Fear of Missing Out' (FoMO), e a impulsividade, ambos associados a maior credibilidade atribuída e intenção de partilha de conteúdos falsos.
O FoMO registou uma pontuação média de 2,3 numa escala de um a cinco, enquanto a impulsividade apresentou uma média de 1,9 numa escala de um a quatro.
A mentalidade conspiracional, a extroversão e o neuroticismo surgiram igualmente associados a maior credibilidade e intenção de partilha de conteúdos falsos.
Em sentido contrário, a necessidade de cognição ('need for cognition'), associada ao gosto pelo pensamento e por tarefas exigentes, e a capacidade percebida de distinguir informação verdadeira de falsa foram relacionadas com menor credibilidade e menor intenção de partilha.
Ainda assim, os investigadores ressalvam que as associações estatisticamente significativas não demonstram relações de causa e efeito.
O estudo distingue, assim, a predisposição para divulgar informação falsa por se acreditar nela da disponibilidade para a partilhar mesmo quando não lhe é atribuída credibilidade.
O estudo Factcheck procurou analisar os fatores associados à suscetibilidade à desinformação e à intenção de partilhar conteúdos noticiosos falsos, distinguindo a credibilidade atribuída a cada conteúdo da vontade declarada de o divulgar.
A investigação envolveu uma amostra representativa de 2.500 adultos em Portugal e analisou 32 conteúdos de diferentes áreas, incluindo política, segurança, imigração, saúde e temas sociais.