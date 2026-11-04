Falta de mão-de-obra atrasa projectos

A falta de trabalhadores está a atrasar e a adiar projectos de construção na Madeira, afirmou Élio Pires, da Dakinvest – Empreendimentos Imobiliários, distinguida como Melhor do Sector na Construção nas 500 Maiores e Melhores Empresas da Madeira.

“A falta de mão-de-obra não é só para mim, é para todos os que trabalham nesta área”, disse.

O responsável considera que a escassez de profissionais é actualmente um dos principais entraves ao desenvolvimento dos projectos.

Apesar das dificuldades, Élio Pires avalia o sector da construção como saudável. Destaca a procura por moradias personalizadas, com maior atenção à qualidade e às características de cada projecto.

O responsável nota, contudo, sinais de abrandamento nas vendas de moradias. No segmento dos apartamentos, pelo contrário, considera que a procura e o crescimento se mantêm.