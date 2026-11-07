Real Madrid, de Mourinho, vence em Valência e cola-se ao FC Barcelona na liderança

O Real Madrid, comandado por José Mourinho, somou hoje o quinto triunfo seguido na Liga espanhola de futebol, ao vencer o Valência (3-0), e passou a somar os mesmos 30 pontos do FC Barcelona na liderança.

No Estádio de Mestalla, em Valência, o uruguaio Fede Valverde abriu o marcador para o emblema de Madrid, quando decorria o minuto 28, do encontro da 12.ª jornada, uma vantagem dilatada pelo turco Arder Guler (36).

No segundo tempo, o Guler serviu o francês Kylian Mbappé, que assinou o terceiro dos 'blancos' e o 13.º da conta pessoal na prova, aos 75 minutos, pouco antes de Jose Gaya receber o vermelho direto no emblema 'che'.

O internacional português Bernardo Silva foi titular pela quinta vez seguida nos merengues, contabilizando os jogos para todas as competições.

Com o quinto triunfo consecutivo, o Real subiu, provisoriamente, ao segundo posto, com 30 pontos, os mesmos do Barça, que no domingo joga em Madrid, contra o Atlético, terceiro, com 28.

No primeiro encontro do dia, o Racing Santander, com o luso André Almeida no segundo tempo, foi ao sul de Espanha vencer, com reviravolta, o lanterna-vermelha Málaga (2-1), que terminou em inferioridade numérica, face à expulsão do marroquino Adam Aznou (minuto 64).

De resto, em Barcelona, Espanyol e Deportivo da Corunha ficam-se por uma igualdade sem golos, ao passo que Osasuna e Athletic Bilbau empataram 1-1, em Pamplona.