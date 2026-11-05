Sindicato dos Enfermeiros Portugueses associa-se à greve nacional de dia 20

O Sindicato dos Enfermeiros Portugueses (SEP) associou-se à greve geral da administração pública agendada para dia 20 deste mês, em defesa de aumentos salariais que reponham o poder de compra e pelo reforço do Serviço Públicos de Saúde.

Num anúncio publicado hoje na imprensa, o SEP anuncia a adesão à greve nacional de 24 horas convocada para a administração pública pela Frente Comum de Sindicatos da Administração Pública, que começa às 00:00 de dia 20.

Entre as reivindicações apresentadas pelo SEP está ainda a "efetiva negociação" de todas as matérias constantes da Proposta Reivindicativa Comum para 2027, apresentada pela Frente Comum.

Estão incluídos nos serviços mínimos os cuidados de enfermagem em situações de urgência e internamentos nas unidades que funcionem 24 horas por dia, cuidados intensivos, bloco operatório (à exceção de cirurgias programadas), hemodiálise e tratamentos oncológicos, incluindo cirurgias em doenças oncológicas de novo, em casos mais graves e urgentes (prioridade 4).

A greve nacional da administração pública foi convocada no dia 27 de outubro.

Os sindicalistas exigem a negociação da Proposta Reivindicativa Comum (PRC) para 2027, melhores condições de vida e de trabalho, bem como uma administração pública que sirva verdadeiramente as populações.