Líder da oposição classifica greve geral em Espanha como "um fracasso"

O presidente do Partido Popular (PP) e líder da oposição, Alberto Núñez Feijóo, defendeu que a greve geral realizada hoje em Espanha "foi um fracasso", sublinhando que se tratou de uma "greve eleitoral" contra a oposição.

"Com todo o respeito, o sucesso da greve, pelo menos nos serviços públicos que observei, na saúde e na educação, foi, evidentemente, um fracasso", frisou em entrevista ao programa El Hormiguero, da estação Antena 3.

O candidato à liderança do governo insistiu que a greve foi "um ato de campanha eleitoral dissimulado" por parte dos sindicatos.

O líder do PP acrescentou que é fundamental contar com sindicatos que defendam exclusivamente os trabalhadores, e não partidos políticos, sobretudo numa altura em que a campanha eleitoral está prestes a começar.

Feijóo recordou que tinha solicitado aos sindicatos o cancelamento da greve, um pedido reforçado após o acidente ferroviário em Urda (Toledo), mas não foi atendido, classificando a atitude como "um erro histórico dos sindicatos".

Dezenas de milhares de pessoas juntaram-se a manifestações realizadas hoje em várias cidades de Espanha, em dia de greve geral convocada pelas centrais sindicais do país para reivindicar "habitação e salários dignos".

As manifestações foram convocadas para mais de 50 cidades espanholas e nas duas maiores, Madrid e Barcelona, estiveram 120 mil e 55.000 pessoas, respetivamente, segundo as forças de segurança e autoridades locais.

Já a associação Sindicato de Inquilinas, que convocou as manifestações com as centrais sindicais, disse que na marcha de Madrid estiveram 400 mil pessoas.

Dezenas de manifestantes em cidades como Madrid, Barcelona, País Basco ou Valência foram detidos por distúrbios e desacatos à margem de manifestações em dia de greve geral, tendo-se também registado confrontos com as forças de segurança.

Esta foi a primeira greve geral convocada em 14 anos em Espanha e decorreu em plena pré-campanha das eleições legislativas antecipadas de 29 de novembro.

A greve foi convocada já depois de terem sido anunciadas as eleições nacionais antecipadas pelo primeiro-ministro, o socialista Pedro Sánchez, e as próprias centrais sindicais qualificam-na como "atípica".

A convocatória da greve e das manifestações pelas duas grandes centrais sindicais espanholas (CCOO e UGT) respondeu a um apelo das associações reunidas na Confederação de Sindicatos de Inquilinas, que defendem o direito à habitação.

Partidos da oposição de direita e as associações empresariais criticaram a convocatória da greve em período eleitoral, que consideraram ter uma "clara componente política" e parecer ter mais como alvo a oposição do que o Governo em funções de esquerda.

O Governo nacional, de esquerda, defendeu o direito à greve e os ministros tiveram hoje uma agenda vazia.