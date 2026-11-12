PR saúda preparação das autoridades e defende que o essencial é proteger as pessoas

O Presidente da República, António José Seguro, saudou hoje o modo como as autoridades se prepararam para a passagem da depressão Charles por território português na quarta-feira e defendeu que o essencial é proteger as pessoas.

"O essencial é protegermos as pessoas, e se houver exageros para proteger as pessoas, que se protejam as pessoas", declarou o chefe de Estado, em resposta aos jornalistas, no Centro de Congressos do Estoril, no município de Cascais, distrito de Lisboa.

António José Seguro salientou que, "felizmente, o pior não aconteceu" e considerou que essa é "a grande notícia" a celebrar, mas que ainda assim se deve "tirar ilações" deste acontecimento, para "uma melhor preparação" no futuro.

"Aquilo que eu quero saudar é a maneira como as autoridades se prepararam para esta situação. Houve aviso, houve precaução, as pessoas protegeram-se na medida daquilo que eram as suas possibilidades. E, felizmente, aquilo que era a previsão de uma tempestade, até com contornos muito mais graves, não veio a ocorrer. É isso que nós temos de saudar", acrescentou.