Ministra do Ambiente aponta importância de preparação para alterações climáticas

A ministra do Ambiente e Energia destacou hoje a importância do investimento na resistência do país às alterações climáticas, enumerando o que está a ser feito nessa área.

"É muito importante investirmos em dar maior resistência ao nosso território, a ter um território, que é muito exposto às alterações climáticas, melhor preparado seja para os ventos, as cheias ou os incêndios", disse Maria da Graça Carvalho aos jornalistas a apresentação do Centro de Segurança Climática e Resiliência (CSCR), uma iniciativa da Faculdade de Ciências de Lisboa.

Maria da Graça Carvalho destacou a importância do Centro na disponibilidade de dados e melhores ferramentas de modelação, que se juntam aos que a Agência para o Ambiente já tem, e apontou a inteligência artificial e outras ferramentas que a faculdade usa e que podem ajudar os vários departamentos do Ministério numa melhor preparação e previsão de políticas a adotar.

A ministra disse que agências do Ministério do Ambiente e Energia irão fazer protocolos de colaboração com o CSCR, que dará um apoio científico em matérias como o conhecimento científico, a ciência de dados, a modelação avançada ou a supercomputação, o que vai ajudar a prever o que vai acontecer e como responder a eventos climáticos.

"Estivemos o ano inteiro a tentar preparar o melhor possível o país para secas, para cheias, para ventos fortes, proteger o nosso litoral, limpar os rios, renaturalizar os rios, renaturalizar os ecossistemas", disse a ministra, apontando que foi um trabalho no país inteiro, com algumas grandes obras e grandes financiamentos.

No rol de trabalho colocou também a análise da quantidade de linhas elétricas que devem de ser enterradas e o início de um plano de aquisição de geradores renováveis para as juntas de freguesia, para o caso de um problema como um apagão.

O CSCR é uma plataforma nacional que vai integrar investigação científica, inovação, formação e apoio à decisão, reforçando a capacidade de resposta face aos riscos associados às alterações climáticas.

Segundo os responsáveis da Faculdade de Ciências o CSCR pretende estabelecer uma plataforma permanente de cooperação entre instituições de ensino superior, administração pública, entidades de defesa e proteção civil, empresas e organizações internacionais.

Irá trabalhar em áreas como a cartografia de riscos, o desenvolvimento de tecnologias de monitorização e sistemas de alerta precoce, a proteção de infraestruturas e ecossistemas, a elaboração de recomendações para políticas públicas e a formação de profissionais e instituições.