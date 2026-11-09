Paula Margarido defende inteligência artificial ao serviço das pessoas

A inteligência artificial deve contribuir para o progresso da sociedade, sem comprometer a dignidade humana e a dimensão das relações entre pessoas. A posição foi defendida esta segunda-feira pela secretária regional de Inclusão, Trabalho e Juventude, Paula Margarido, durante uma conferência promovida pela Diocese do Funchal, no Colégio dos Jesuítas.

A iniciativa, organizada através da Cáritas Diocesana e do Secretariado Diocesano da Pastoral Social, integra as comemorações do X Dia Mundial dos Pobres, assinalado a 15 de Novembro.

Na sessão de abertura, Paula Margarido destacou as oportunidades da inteligência artificial na melhoria dos serviços públicos, no acesso à informação e no apoio à intervenção social, ressalvando que a inovação tecnológica deve ser acompanhada pela preocupação com a dignidade humana. "A inteligência artificial deve ajudar-nos a ser mais eficientes, mas nunca pode dispensar-nos de ser mais humanos", afirmou.

A governante considerou que o progresso tecnológico não deve ser avaliado apenas pela sofisticação das ferramentas, mas também pela sua capacidade de melhorar a vida das pessoas, sublinhando que a tecnologia não substitui a responsabilidade, o discernimento e a empatia.

No âmbito das políticas sociais, reafirmou o compromisso do Governo Regional com uma intervenção de proximidade e em cooperação com as instituições do sector. Defendeu ainda que o combate à pobreza exige respostas que conciliem a protecção social e a satisfação das necessidades imediatas com a promoção da autonomia, da dignidade e da igualdade de oportunidades.

Paula Margarido reconheceu o trabalho da Cáritas Diocesana do Funchal, das instituições particulares de solidariedade social, das paróquias e dos voluntários junto das pessoas e famílias em situação de vulnerabilidade. "A responsabilidade do Estado na garantia dos direitos sociais é insubstituível. Mas a cooperação com estas instituições permite-nos chegar mais longe e responder melhor às diferentes realidades humanas", declarou.

A conferência, moderada pela pró-reitora Susana Teles, contou ainda com intervenções de Agostinho Abrunhosa, da AESE – Escola de Negócios, Paulo Miguel Martins, do ISCTE-IUL, e Miguel Panão, da Universidade de Coimbra, que abordaram os desafios e as oportunidades da inteligência artificial, a autenticidade da comunicação e a dimensão humana da transformação tecnológica.