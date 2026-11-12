Alemanha, França e Reino Unido estarão nas conversações entre Zelensky e enviados dos EUA em Dublin

Representantes europeus, nomeadamente da Alemanha, França e Reino Unido, vão participar hoje à noite, em Dublin (Irlanda), nas conversações entre o Presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, e os dois enviados dos Estados Unidos (EUA).

De acordo com uma fonte diplomática europeia, citada pela agência francesa AFP, os três países, eventualmente acompanhados por outros parceiros europeus, estarão representados nas conversações por conselheiros ou diplomatas.

Os enviados do Presidente norte-americano, Donald Trump, Steve Witkoff e Jared Kushner, são esperados hoje à noite na capital irlandesa para um encontro com Zelensky à margem da cimeira Comunidade Política Europeia (CPE), que Dublin acolheu esta quinta-feira.

Os dois responsáveis norte-americanos chegam provenientes de Moscovo, onde foram recebidos pelo Presidente russo, Vladimir Putin, que se mantém inflexível nas exigências maximalistas para acabar a guerra na Ucrânia.

Antes da deslocação à Rússia, Witkoff e Kushner participaram nas negociações diretas de dois dias entre representantes ucranianos e russos que foram realizadas em Abu Dhabi, sob mediação dos Estados Unidos.

A participação de representantes europeus no encontro de Dublin surge numa altura em que os países do velho continente procuram assegurar um papel nas negociações sobre o futuro da Ucrânia e da segurança europeia.

O debate entre os aliados europeus de Kiev centra-se também na definição de quem deverá representar a posição europeia em eventuais futuras negociações com Moscovo.