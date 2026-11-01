Nacional perde com Arouca na estreia de João Henriques

Na estreia do novo treinador João Henriques, o Nacional perdeu, 0-1, com o Arouca em jogo da 10.ª jornada da I Liga.

Matheus Dias desviou a bola para a sua própria baliza, na sequência de um livre lateral, e decidiu o jogo a favor do Arouca, ainda assim a melhor equipa no jogo.

No Dia de Todos os Santos, Vítor Severino 'depositou' (Mateo) Flores no 'onze' do Arouca, em substituição de Pedro Santos, enquanto no Nacional, João Henriques, em estreia, manteve as escolhas do interino Bruno Abreu, no último jogo.

Os insulares, com uma linha defensiva alargada a cinco elementos, começaram recuados, por vezes limitados ao seu meio campo defensivo, parecendo pesar mais na estratégia a necessidade de pontos do que a memória do histórico negativo nos confrontos diretos,

Os 'lobos' aceitaram o convite e, fiéis à sua identidade, assumiram a iniciativa, mas sem causar problemas de maior aos insulares.

Aliás, hoje em Arouca os ataques não 'agrediram' as defesas e ninguém ultrapassou os limites da velocidade, transformando a primeira parte num jogo enfadonho.

As ligeiras melhorias surgiram apenas aos 64 minutos, a partir do livre lateral de Djouhara, que resultou no golo dos 'lobos', obrigando o Nacional a subir linhas, na tentativa de evitar a derrota. Arrubarena, aos 86 minutos, evitou o empate a José Vítor, no lance mais perigo dos insulares em todo o jogo, já depois de Dylan ter desperdiçado o segundo do Arouca, aos 80, que também podia ter surgido por Shoo, aos 88.

Com este triunfo, o Arouca subiu à condição ao quarto lugar, com 20 pontos, enquanto o Nacional é momentaneamente 15.º, com sete.