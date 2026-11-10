Discussão do nó de Água de Pena deriva para a crise política

Cláudia Gomes considera o projecto de resolução do JPP, para uma ligação de Água de Pena à Via Rápida é uma "redundância" uma vez que a obra já está em estudo e que o Governo Regional vai avançar com ela.

A deputada do PSD garante que o atraso em algumas obras foi motivado pela "crise política2 criada pela oposição quando aprovou uma moção de censura ao governo.

Uma afirmação que motivou a reacção de Miguel Castro, deputado independente que lembrou que nao foi a oposição que transformou o presidente do governo em arguido nem que levou à sua demissão.

Paulo Alves, do JPP, afirmou que, para as obras do golfe, a instabilidade política já não pesa.