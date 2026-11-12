CDU exige obras urgentes no Bairro do Pico das Romeiras após infiltrações

A CDU esteve, esta quinta-feira, no Complexo Habitacional do Pico das Romeiras, no Funchal, para contactar com os moradores e denunciar os problemas de infiltrações agravados pela passagem da depressão Charles pela Madeira.

Segundo a coligação, a chuva voltou a entrar no interior de várias habitações, chegando a cair sobre as camas dos residentes. Os imóveis pertencem à Sociohabita Funchal e estão sob administração da Câmara Municipal do Funchal.

Durante a visita, Duarte Martins, dirigente da CDU, criticou a demora na concretização das obras de reabilitação prometidas para aquele conjunto habitacional. "É certo que ninguém manda no tempo e ninguém o controla, mas controlam-se as obras, controla-se a reabilitação que já está prometida há tanto tempo e, até agora, nada feito", afirmou.

A CDU denuncia ainda que, apesar das sucessivas reclamações dos moradores, os serviços municipais continuam a responder que os problemas estão sinalizados, sem que sejam apresentadas soluções concretas.

A coligação exige, por isso, uma intervenção urgente que resolva os problemas de humidade e infiltrações, garantindo condições dignas de habitabilidade às famílias residentes no bairro.