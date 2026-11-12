Acessos à rotunda da Ribeira Brava Norte e à VRI encerrados durante a noite de amanhã

A circulação automóvel nos ramos de acesso à rotunda da Ribeira Brava Norte e à Via Rápida Interior (VRI) vai estar encerrada entre as 21 horas de amanhã, 13 de Novembro, e as 6 horas de sábado, d, previsivelmente.

De acordo com um aviso divulgado pela Via Expresso, o condicionamento deve-se à realização de trabalhos de reparação do pavimento.

O encerramento abrange os ramos de acesso à rotunda da Ribeira Brava Norte, provenientes da VE4 e da VRI, bem como o ramo de ligação à VRI a partir daquela rotunda.

Durante o período dos trabalhos, os automobilistas deverão utilizar como percurso alternativo a Estrada Regional 104 (ER 104), na zona da Murteira.

A Via Expresso informa ainda que os trabalhos estarão devidamente sinalizados, apelando aos condutores para que respeitem a sinalização temporária e as indicações transmitidas no local, nomeadamente pelas autoridades policiais.