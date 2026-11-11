Via expresso encerrada atrás do Centro de Saúde da Ribeira Brava

A passagem da depressão Charles pelo concelho da Ribeira Brava obrigou a alterações na circulação rodoviária junto ao Centro de Saúde, por motivos de segurança.

Está temporariamente encerrada ao trânsito a via expresso no sentido descendente, localizada atrás do Centro de Saúde.

Como alternativa, a via expresso no sentido ascendente, que liga a rotunda do campo de futebol à Via Rápida, passou a funcionar em ambos os sentidos.

As autoridades locais e os serviços municipais apelam à máxima atenção dos condutores que circulem na zona. Pedem ainda que seja respeitada a sinalização provisória implementada no local e que a velocidade seja adequada às condições do piso.