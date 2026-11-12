Mais de 1 em cada 10 residentes da OCDE é migrante e tem peso na força de trabalho

Mais de uma em cada 10 pessoas que vive num país da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Económico (OCDE) é imigrante, sendo que esta população constitui já uma parte substancial da força de trabalho.

De acordo com o relatório anual da OCDE sobre migrações, hoje divulgado, os imigrantes representavam 12% da população dos países da OCDE em 2025, um aumento face aos 9,2% de 2015.

"Os fluxos migratórios mantêm-se historicamente elevados", referem os analistas da organização, admitindo, no entanto, que, no ano passado, se registou uma descida da migração permanente pelo segundo ano consecutivo.

Nos 38 países que compõem a OCDE, entre os quais se inclui Portugal, a queda registada em 2025 foi 1,6%, o que, ainda assim, significou mais 6,1 milhões de novos imigrantes permanentes.

Em tendência contrária estiveram os países do sul da Europa, que registaram um forte crescimento, "com aumentos particularmente expressivos em Portugal, Itália e Espanha", aponta o relatório, assinalando que em vários países de destino frequente, como os Estados Unidos, o Reino Unido, o Canadá ou a Alemanha, os números mostraram quebras assinaláveis.

O documento refere que o reagrupamento familiar manteve-se a principal via para a migração permanente (45% do fluxo total), mas que a migração laboral (que representa 20% do total) continua a aumentar, devido a uma "procura persistente de mão-de-obra em muitos setores".

Apesar dos sinais de abrandamento económico em alguns países, as taxas de participação dos migrantes no mercado de trabalho aumentaram na maioria dos membros da OCDE, superando, em muitos casos, as dos nativos.

Tal como tem acontecido nos últimos anos, a situação das mulheres migrantes foi a que mais melhorou e as suas taxas de emprego aumentaram na maioria dos países da OCDE, contribuindo para uma redução contínua das disparidades de género no emprego.

Relativamente aos pedidos de asilo, o seu número diminuiu na maioria dos países da OCDE em 2025, depois de ter atingido níveis recorde nos anos anteriores.

Excluindo os Estados Unidos, os pedidos caíram mais de um quinto em comparação a 2024, embora tenham permanecido acima dos níveis pré-pandemia de Covid-19.

A composição dos fluxos de asilo também se alterou, com os pedidos dos cidadãos sírios a descer muito, enquanto várias nacionalidades africanas ganharam importância.

Paralelamente, os indicadores de migração irregular também diminuíram em muitos países da OCDE, enquanto os retornos continuaram a aumentar.

Este cenário deve-se, em grande parte, às políticas de migração e integração, que "estão a tornar-se mais seletivas e condicionais", consideram os analistas, lembrando que muitos países da OCDE introduziram reforços da gestão e fiscalização das fronteiras e endureceram os critérios de entrada.

Em contrapartida, muitos países da organização expandiram os vistos e aceleraram programas para atrair trabalhadores altamente qualificados para setores estratégicos, incluindo tecnologia, saúde e investigação.

"A mobilidade internacional dos investigadores emergiu como uma prioridade política crescente, refletindo preocupações mais amplas sobre a inovação, a competitividade e a liderança tecnológica", aponta o relatório.

Também no setor dos cuidados continuados, os migrantes desempenham um papel cada vez mais importante, já que o envelhecimento demográfico está a gerar uma procura crescente destes serviços, ao mesmo tempo que reduz o número de trabalhadores disponíveis.

Além disso, defendem os analistas, é também preciso "aproveitar o potencial" dos migrantes "para apoiar o crescimento da produtividade", que se tornou uma prioridade da agenda política, sendo urgente "maximizar os benefícios económicos e mitigar possíveis efeitos adversos".

Apesar de concluir que a migração influencia a produtividade de cada país, o relatório constata que os migrantes estão frequentemente concentrados em setores e empresas de menor produtividade.

A OCDE, que junta países da Europa, Américas e Ásia Pacífico, é uma organização intergovernamental com sede em Paris, que visa promover políticas públicas para melhorar o bem-estar económico e social.