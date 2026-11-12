Macron diz que Europa deve "saber claramente o que quer" antes de escolher negociador com Moscovo

O Presidente da França defendeu hoje que a União Europeia deve "saber claramente o que quer" em eventuais negociações com a Rússia antes de escolher um representante, considerando que o "conteúdo deve determinar o formato".

"A Europa tem, antes de mais, de saber claramente o que quer. Hoje, a Europa é muito clara quanto ao seu apoio à Ucrânia. Temos agora de clarificar e definir o nosso próprio projeto de paz, bem como aquilo que deverá ser um futuro projeto de arquitetura de segurança", afirmou Emmanuel Macron em declarações aos jornalistas à chegada à cimeira da Comunidade Política Europeia (CPE), em Dublin.

O Presidente francês respondia a uma pergunta sobre quem é que acha que deve representar a União Europeia (UE) em eventuais negociações com a Rússia, um assunto que será discutido esta sexta-feira pelos chefes de Estado e de Governo do bloco numa cimeira informal, igualmente em Dublin.

Perante os jornalistas, Macron insistiu que a UE precisa de ter "uma visão clara e unida daquilo que pretende para a Ucrânia e para si própria".

"Penso que o conteúdo determina o formato", referiu, recusando ainda a ideia de que a UE tenha efetivamente participado nas negociações entre ucranianos e russos, mediadas pelos Estados Unidos, que se realizaram esta semana em Abu Dhabi.

"Estiveram em Abu Dhabi representantes de vários países e de instituições europeias, mas tratou-se de um trabalho de coordenação preparatório de um diálogo entre enviados americanos e russos", salientou.

Macron desafiou assim a UE a "retomar a iniciativa de encetar conversações com a Rússia, enquanto europeus", frisando que só nesse momento é que "o formato" em que decorrerão essas negociações será definido.

"A questão não é saber se um ou outro [líder] está ou não presente. O que importa é perceber porquê. Devemos identificar quais são as propostas concretas [sobre o que queremos], pois são estas que determinam os formatos. Caso contrário, cada um acabará por defender um formato no qual esteja incluído", sublinhou.

A questão de quem vai representar a UE em eventuais negociações com a Rússia foi abordada pela maioria dos líderes que falaram aos jornalistas à chegada à cimeira da CPE, com vários a sugerirem que a escolha deve recair sobre o presidente do Conselho Europeu, António Costa.

Foi o caso do primeiro-ministro do Luxemburgo, Luc Frieden, que defendeu que há "uma personalidade natural".

"É o presidente do Conselho Europeu. Por isso, eu apoio a participação do presidente Costa nessas conversas", salientou Frieden, que frisou, contudo, que "a mensagem é mais importante do que a pessoa".

"E a mensagem é clara: apoiamos a Ucrânia e os princípios da Carta das Nações Unidas, que são a soberania, a integridade territorial e o respeito pelo direito internacional", referiu.

O primeiro-ministro da Letónia, Andris Kulbergs, recusou comentar quem é que acha que deve representar a UE nas negociações com a Rússia antes de os líderes do bloco discutirem o assunto na sexta-feira, mas também sugeriu que Costa é um dos favoritos.

"Oficialmente, se olharmos para a nossa arquitetura, esse papel cabe a António Costa. É um dos representantes oficiais da Europa hoje, mas vamos ter uma discussão sobre o assunto", referiu, apesar de considerar que as pressões para a UE escolher um representante são uma "manobra falsa" russa para tentar desviar o bloco do apoio à Ucrânia.

Por sua vez, o chefe do executivo irlandês, Micheál Martin, anfitrião da cimeira da Comunidade Política Europeia (CPE), salientou que a UE não precisa de ser "necessariamente representada por uma pessoa" nas negociações com a Rússia.

"Mas deve haver uma liderança clara e coerente da UE na mesa das negociações. Há alguns candidatos óbvios, não vou especular quais são, a não ser dizer que há claramente uma necessidade de termos uma voz coerente, acordada pelos 27 Estados-membros, sobre quem é que deve representar a UE nessas conversas", frisou.