Manchester United despede treinador Michael Carrick

O treinador Michael Carrick foi hoje despedido pelo Manchester United, após oito encontros sem vencer na Liga inglesa de futebol, anunciou hoje a equipa dos portugueses Diogo Dalot e Bruno Fernandes.

"Podemos confirmar que Michael Carrick deixou o seu cargo como treinador da equipa principal masculina", lê-se numa nota nas redes sociais.

O antigo médio, de 45 anos, chegou ao comando dos 'red devils' em janeiro de 2026, para substituir o português Ruben Amorim e, após um bom final de temporada, com apenas duas derrotas e três empates em 17 encontros, acabou por renovar o contrato até 2028.

Contudo, esta temporada, o Manchester United apenas tem uma vitória na Liga inglesa, na qual está na 18.ª e antepenúltima posição, em lugar de despromoção, já foi eliminado da Taça da Liga e é 17.º na fase de liga da Liga dos Campeões, com dois triunfos em quatro encontros.