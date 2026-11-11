BVM registam 24 ocorrências, incluindo resgate de homem em São Roque

Os Bombeiros Voluntários Madeirenses registaram um total de 24 ocorrências operacionais entre as 21h07 de 10 de Novembro e as 12h30 de 11 de Novembro, na sequência das condições meteorológicas adversas provocadas pela depressão Charles.

De acordo com o balanço divulgado pela corporação, as intervenções incluíram oito situações de inundação em edifícios e vias públicas, cinco quedas de árvores e duas ocorrências relacionadas com quedas de muros ou deslizamentos de terras.

Foram ainda realizadas duas intervenções para desobstrução e limpeza de vias, registado um galgamento de ribeira, um socorro em meio aquático, uma situação de óleo na via pública e três ocorrências de emergência pré-hospitalar.

Entre as operações realizadas, destaca-se o salvamento de um homem que ficou retido numa garagem, na freguesia de São Roque, devido à subida repentina do caudal de uma ribeira.

A equipa de resgate e águas bravas dos Bombeiros Voluntários Madeirenses foi mobilizada para o local e conseguiu retirar a vítima em segurança, evitando consequências mais graves.

"O senhor está vivo, objectivo conseguido" Dois bombeiros tiveram de entrar na linha de água para retirar o homem, de 78 anos, que estava no interior de uma garagem inundada

Entretanto, pelas 12h30 desta quarta-feira, 11 de Novembro, os Bombeiros Voluntários Madeirenses foram mobilizados com uma viatura de apoio para o concelho de Machico, com o objectivo de colaborar nas operações de resposta às inundações registadas naquela área.

A mobilização integra o dispositivo regional de apoio às ocorrências provocadas pela Depressão Charles.

A corporação garante que mantém a capacidade de resposta às situações relacionadas com a intempérie, assegurando, em simultâneo, o socorro operacional habitual.

Os dados divulgados reportam-se ao período compreendido entre as 21h07 de 10 de Novembro e as 12h30 de 11 de Novembro de 2026.