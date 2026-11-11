 DNOTICIAS.PT
Depressão Charles Madeira

BVM registam 24 ocorrências, incluindo resgate de homem em São Roque

None

Os Bombeiros Voluntários Madeirenses registaram um total de 24 ocorrências operacionais entre as 21h07 de 10 de Novembro e as 12h30 de 11 de Novembro, na sequência das condições meteorológicas adversas provocadas pela depressão Charles.

De acordo com o balanço divulgado pela corporação, as intervenções incluíram oito situações de inundação em edifícios e vias públicas, cinco quedas de árvores e duas ocorrências relacionadas com quedas de muros ou deslizamentos de terras.

Foram ainda realizadas duas intervenções para desobstrução e limpeza de vias, registado um galgamento de ribeira, um socorro em meio aquático, uma situação de óleo na via pública e três ocorrências de emergência pré-hospitalar.

Entre as operações realizadas, destaca-se o salvamento de um homem que ficou retido numa garagem, na freguesia de São Roque, devido à subida repentina do caudal de uma ribeira.

A equipa de resgate e águas bravas dos Bombeiros Voluntários Madeirenses foi mobilizada para o local e conseguiu retirar a vítima em segurança, evitando consequências mais graves.

"O senhor está vivo, objectivo conseguido"

Dois bombeiros tiveram de entrar na linha de água para retirar o homem, de 78 anos, que estava no interior de uma garagem inundada

Entretanto, pelas 12h30 desta quarta-feira, 11 de Novembro, os Bombeiros Voluntários Madeirenses foram mobilizados com uma viatura de apoio para o concelho de Machico, com o objectivo de colaborar nas operações de resposta às inundações registadas naquela área.

A mobilização integra o dispositivo regional de apoio às ocorrências provocadas pela Depressão Charles.

A corporação garante que mantém a capacidade de resposta às situações relacionadas com a intempérie, assegurando, em simultâneo, o socorro operacional habitual.

Os dados divulgados reportam-se ao período compreendido entre as 21h07 de 10 de Novembro e as 12h30 de 11 de Novembro de 2026.

0
 Comentários