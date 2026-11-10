Mau tempo na Madeira até final da manhã desta quarta-feira
Chuva forte deverá dar lugar a aguaceiros pouco frequentes, com o vento a perder intensidade a partir do início da tarde
As previsões do IPMA para esta quarta-feira na Madeira apontam para chuva persistente e por vezes forte, passando a aguaceiros pouco frequentes a partir do meio da manhã, já após a passagem da depressão Charles.
Quanto ao vento será moderado a forte (30 a 45 km/h) de sul/sudoeste com rajadas até 100 km/h, soprando forte (40 a 55 km) nas terras altas com rajadas até 140 km/h, rodando para noroeste e enfraquecendo gradualmente a partir do início da tarde.
Céu muito nublado, com abertas a partir do final da manhã e uma pequena subida de temperatura.
Quanto ao estado do mar. Na costa norte são esperadas ondas de oeste/noroeste com 2 a 3,5 metros, passando a ondas de noroeste com 4 a 4,5 metros a partir da manhã. Já na costa Sul a previsão aponta para ondas de sudoeste com 4 a 5 metros, passando a ondas de oeste/sudoeste a partir da manhã e diminuindo para 3 a 4 metros a partir do meio da tarde.