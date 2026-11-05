Oito polícias e um ex-agente detidos na Sérvia por agressões a estudantes em manifestação

Oito polícias no ativo e um ex-agente foram detidos ontem na Sérvia por alegadas agressões a estudantes durante as manifestações do ano passado, e após a vitória dos líderes do movimento estudantil nas últimas eleições.

As figuras do movimento estudantil, que derrotaram nas urnas o partido nacionalista do atual líder Aleksandar Vucic, pedem mudanças rápidas na polícia e nos serviços de informações.

Neste contexto, oito polícias e um civil foram detidos hoje sob suspeita de "agressões e tortura", de acordo com um comunicado do Ministério do Interior.

"Para obter informações", os suspeitos "recorreram à força e a ameaças" sobre várias pessoas, que ficaram feridas.

Os factos remontam a agosto de 2025, na garagem de um edifício do governo sérvio em Belgrado.

A identidade completa das nove pessoas detidas não foi divulgada até agora, apenas as suas iniciais e ano de nascimento.

O comandante da unidade especial antiterrorista sérvia, Igor Zmiric, estará entre os envolvidos, segundo a televisão pública RTS.

A estudante e militante Nikolina Sindjelic foi uma das pessoas detidas durante as manifestações antigovernamentais em agosto de 2025, em Belgrado e acusou Igor Zmiric de a ter pontapeado enquanto estava no chão da garagem em questão.

Nikolina Sindjelic também acusou o seu superior da altura de a ter ameaçado de violação. Este superior, Marko Kricak, que estava à frente da polícia criminal, foi detido domingo no âmbito de outro caso.