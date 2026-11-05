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Milhares de estudantes protestam em Copenhaga contra cortes em ajudas estudantis

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Milhares de estudantes dinamarqueses protestaram hoje em frente ao Folketing (parlamento) contra os planos do Governo de centro-esquerda de cortar o sistema de ajudas financeiras, enquanto decorriam greves em dezenas de instituições de ensino de todo o país.

O executivo, liderado pela social-democrata Mette Frederiksen, tenciona eliminar a ajuda económica mensal -- a que atualmente têm direito todos os estudantes maiores de 18 anos -- a quem morar com os pais, se estes tiverem um rendimento anual conjunto superior a 710.077 coroas dinamarquesas (95.000 euros).

A reforma pretende também estipular que o valor a receber variará de forma progressiva para os estudantes que vivam com os pais quando o rendimento conjunto destes se situar entre 419.589 e 710.077 coroas dinamarquesas (entre 56.139 e 95.000 euros).

A manifestação, que segundo os organizadores reuniu mais de 10.000 estudantes e decorreu sem incidentes, percorreu o centro de Copenhaga até chegar ao parlamento, onde foram repetidas palavras de ordem como "Vamos manter a SU (ajuda mensal, na sigla em dinamarquês)" e "Já chega".

O valor da SU varia entre 1.154 e 7.426 coroas dinamarquesas (entre 154 e 994 euros) mensais, consoante os estudantes residam com os pais ou já se tenham tornado independentes.

Nas últimas duas décadas, os sucessivos Governos de direita e de esquerda introduziram reformas no sistema da SU e reduziram a sua duração.

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