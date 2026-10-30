Mais de uma dezena de detenções em Espanha para travar vandalismo no 'Halloween'

As autoridades espanholas detiveram cerca de uma dezena de pessoas ligadas ao movimento de caráter violento "Blocus", incluindo o alegado líder, antes de novos atos de vandalismo planeados planeados para o 'Halloween', no sábado.

As detenções foram efetuadas no âmbito de operações realizadas um pouco por todo o país, nomeadamente em Valência, Bilbau, Málaga e Tenerife, segundo a agência de notícias espanhola Europa Press.

Segundo as autoridades espanholas, um grupo sem autores identificados atua sob a palavra ou etiqueta "Blocus", e alegadamente em nome da "qualidade da escola", num lema e terminologia inspirados no movimento que há semanas mobiliza protestos em França.

Os detidos são acusados de instigar a realização de múltiplas pilhagens, apelando aos jovens para que se juntassem ao protesto utilizando armas e também para que fabricassem 'cocktails' molotov, com o objetivo de sobrecarregar os agentes da polícia que enfrentassem as sabotagens.

O apelo deste movimento visava novos atos de vandalismo contra superfícies comerciais neste sábado, 31 de outubro, por ocasião da celebração do 'Halloween'.

Por este motivo, as forças de segurança espanholas intensificaram a monitorização das redes sociais e prepararam dispositivos especiais.

Além disso, muitos estabelecimentos comerciais blindaram-se, tapando as montras com tábuas de madeira no centro de cidades como Madrid, Valência ou Barcelona, sendo na capital catalã que se esperam mais distúrbios, tal como aconteceu no sábado passado.

O suposto líder do "Blocus" em Espanha foi detido hoje em Picanya (Valência), 24 horas antes do Halloween.

O Serviço de Informação da Guarda Civil espanhola acusou este jovem de 20 anos de ser o "fundador e principal impulsionador" do movimento de caráter violento.

A investigação teve início na sequência de um vídeo divulgado nas redes sociais, no qual um indivíduo encapuzado apelava a outros jovens para que se juntassem aos atos de sabotagem, imitando o que tinha acontecido anteriormente em França, uma vez que, segundo ele, "com os protestos pacíficos, nem lhes davam a mínima".

A Guarda Civil indicou que o detido em Picanya tinha como objetivo "coordenar os saques em tempo real" em lojas de várias cidades que considerava acessíveis neste sábado, quando muitos jovens têm previsto celebrar o Halloween.

Para além do seu canal no Telegram, o "Blocus" atrai seguidores com vídeos no TikTok e cartazes, criados com inteligência artificial e códigos QR, a partir dos quais os interessados são encaminhados para grupos do WhatsApp e do Telegram e, posteriormente, para canais privados.

Noutra operação, a Guarda Civil espanhola também deteve em Santa Cruz de Tenerife dois jovens, um deles menor de 16 anos, acusados de utilizar ferramentas de comunicação encriptada para evitar a localização e divulgar instruções para cometer atos de vandalismo e sabotagem, incluindo conselhos para "sobrecarregar as forças e corpos de segurança".

As primeiras detenções de jovens ligados ao "Blocus" aconteceram na sequência dos graves distúrbios de 24 de outubro no centro de Barcelona: as forças policiais detiveram no local 128 pessoas, 72 das quais menores de idade, o que aumentou a preocupação quanto à capacidade de mobilização entre os mais jovens.

A polícia catalã solicitou ao Centro de Inteligência contra o Terrorismo e o Crime Organizado (CITCO) do Ministério do Interior espanhol que instasse as plataformas a encerrarem os canais que divulgavam estas convocatórias.