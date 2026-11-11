Dezenas de detidos em Madrid e outras cidades após distúrbios durante greve geral

Dezenas de manifestantes em Madrid, Barcelona, País Basco e Valência foram detidos por distúrbios e desacatos à margem de manifestações em dia de greve geral, tendo-se registado confrontos com as forças de segurança.

Na capital, a polícia espanhola entrou em confronto com um grupo de manifestantes e deteve pelo menos duas pessoas por distúrbios e desacatos à autoridade, no final da marcha que percorreu hoje Madrid e encerrou o dia de greve geral.

Segundo fontes policiais citadas pela agência Efe, os confrontos e as detenções ocorreram após o registo de incêndios em contentores de lixo e a quebra de montras.

A polícia, segundo confirmado à Efe por alguns manifestantes, utilizou gás pimenta para dispersar o grupo.

Os manifestantes espalharam-se pelas ruas vizinhas, onde se registaram novos incêndios em contentores e danos no mobiliário urbano.

A marcha, que juntou 120 mil pessoas, segundo a Delegação do Governo, e 400 mil, segundo o Sindicato das Inquilinas, decorreu de forma pacífica até à chegada de alguns grupos às imediações da Praça de Espanha, altura em que ocorreram os primeiros incidentes.

Em Barcelona, 18 pessoas foram detidas durante os distúrbios registados no final das manifestações da greve geral, protagonizados por grupos de jovens que partiram montras, incendiaram contentores e lançaram engenhos pirotécnicos contra agentes dos Mossos d'Esquadra (Polícia da Catalunha).

Segundo a polícia catalã, estes dezoito detidos juntam-se a outras duas detenções ocorridas em Barcelona durante este dia de greve, relacionadas com o incêndio de contentores e com ataques contra agentes da autoridade.

Grupos de jovens, na sua maioria encapuzados, montaram barricadas em diferentes pontos do centro da cidade, incendiando sacos de lixo, bicicletas e mobiliário urbano.

Muitos moradores enfrentaram os vândalos para impedir o incêndio de contentores, enquanto outros atiraram baldes de água das suas varandas para ajudar a apagar os focos de incêndio nas ruas.

Os distúrbios começaram no final das duas manifestações realizadas em Barcelona, que reuniram mais de 55.000 pessoas e decorreram sem incidentes pelo centro da cidade.

Já a Ertzaintza (polícia basca) deteve 16 pessoas, instaurou procedimentos de investigação contra outros três homens e identificou mais de 200 pessoas em incidentes ocorridos durante o dia de greve geral no País Basco (Euskadi), nos quais nove agentes ficaram feridos devido ao lançamento de objetos e agressões físicas.

A polícia basca mobilizou, ao longo do dia, um efetivo total de 2.200 agentes. Vários deles foram alvos de arremessos de objetos e alguns sofreram agressões físicas.

Nove agentes ficaram feridos e tiveram de ser levados para unidades de saúde.

Cerca de uma centena de pessoas, que aderiram à greve geral, atacaram estabelecimentos comerciais que estavam abertos no Casco Viejo (Centro Histórico) de Bilbau, grafitaram fachadas e trancaram várias pessoas no interior de um dos estabelecimentos.

A maior parte dos estabelecimentos comerciais no centro de Bilbau manteve-se encerrada.

A Polícia Nacional deteve em Valência um total de seis pessoas, todos homens, com idades entre os 24 e os 41 anos.

Três deles foram detidos por atentado à autoridade, depois de agredirem os agentes, ferindo três deles.