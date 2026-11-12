CTT compram 260 mil acções próprias e passam a deter 4,34% do capital

Os CTT adquiriram 260 mil ações próprias entre 5 e 11 de novembro, no âmbito do programa de recompra de ações, passando a deter 5,81 milhões de títulos próprios, representativos de 4,34% do capital, informou hoje a empresa.

Num comunicado enviado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM), os CTT indicam que desde o anúncio do programa de recompra, em 10 de fevereiro deste ano, já adquiriram um total de 5.700.697 ações próprias, por um montante acumulado de cerca de 33,59 milhões de euros.

Com estas operações, a empresa detinha, em 11 de novembro, um total acumulado de 5.810.432 ações próprias, equivalentes a 4,34% do seu capital social.

O programa de recompra teve início em 11 de fevereiro de 2026, ao abrigo das condições aprovadas na assembleia-geral de acionistas realizada em 30 de abril de 2025.