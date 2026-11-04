Cinco quilómetros para um lado, três para o outro

Bom dia. A manhã desta quarta-feira, que começa cheia de sol e bom tempo, não se afigura fácil para quem está na estrada. Pelo menos a esta hora, são congestionamentos em ambos os sentidos da Via Rápida.

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No sentido Ribeira Brava - Machico há uma longa fila de 3 quilómetros entre os km 14 e 17, devido a trafego intenso matinal.

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No sentido oposto, o já habitual congestionamento, no caso de 5 quilómetros entre os km 24 e 19, com 'epicentro' (ou ponto de estrangulamento) na Cancela, com centenas de carros em marcha lenta.

Conduza com precaução, estando atento às distâncias de segurança, sobretudo por causa da pouca visibilidade devido ao encadeamento dos primeiros raios de sol nascente deste dia ameno.