PM considera que "mais vale prevenir do que remediar" e elogia Luís Neves

O primeiro-ministro defendeu hoje que "mais vale prevenir do que remediar" e não ter corrido "riscos excessivos" quanto à tempestade Charles e elogiou o ministro da Administração Interna pela "excecional apetência" para a coordenação operacional e política.

Luís Montenegro participou hoje no 'briefing' da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC) sobre a depressão Charles que hoje atingiu Portugal e confirmou que a situação de alerta terminará hoje à meia-noite e que irá também ser desativado o Centro de Operações do Governo (CorGov), uma espécie de gabinete de crise.

O primeiro-ministro salientou que "felizmente" a depressão Charles perdeu força em relação às previsões iniciais e, com o ministro Luís Neves ao seu lado, considerou que este teste deu aos portugueses "uma grande confiança ao sistema de proteção civil", mas também "uma expressão de grande confiança no responsável que no Governo tutela esta área, que é o ministro da Administração Interna".

"Mostrou mais uma vez uma excecional apetência para a condução e coordenação operacional e política das circunstâncias que estão sob a sua responsabilidade", afirmou.

O primeiro-ministro cumprimentou todos os agentes da proteção civil, e sobretudo os portugueses, pela resposta à depressão Charles, considerando que, apesar de não ter tido efeitos tão graves como os inicialmente previstos, existiram "momentos de grande pressão e de ocorrências".

"Podemos concluir que estas horas evidenciaram que, objetivamente, mais vale prevenir do que remediar. Objetivamente, mais vale nós não corrermos riscos que, do ponto de vista da proporcionalidade, são excessivos, face àquilo que a ciência e o conhecimento técnico são capazes de antecipar", disse.

Questionado sobre as palavras do presidente da Confederação do Comércio e Serviços de Portugal (CCP), que disse que "prevenir não pode significar parar o país", Montenegro insistiu que o Governo tem de procurar o equilíbrio e a proporcionalidade.

"Eu, apesar de tudo, convivo muito melhor com essa afirmação do que com outra que fosse de que 'o Governo não fez o suficiente para que os nossos negócios fossem protegidos e eu amanhã não tenho como abrir a porta'", respondeu.

Apesar de as piores previsões não se terem confirmado, Montenegro defendeu que é preciso "não desguarnecer" o dispositivo montado para estas situações e considerou que, se as consequências tivessem sido mais graves, tudo estava a postos em termos de mobilização de meios e resposta dos serviços públicos.

"Demos uma prova de que podemos encarar com maior confiança as nossas capacidades de resposta e resistência a fenómenos climáticos extremos, como aqueles que tivemos agora, que tivemos em janeiro o último, e podemos vir a ter no futuro", disse.

Montenegro considerou que a capacidade de prevenção e antecipação do país também já teve consequências este verão numa menor área ardida e manifestou confiança para o futuro.

"Se nós conseguirmos mostrar e implementar este nível de resistência, de resiliência, de capacidade e de tranquilidade e serenidade perante a diversidade, creio que teremos condições para estar cada vez mais confiantes", afirmou.

Montenegro reiterou, como tinha dito na véspera, que não se deve subestimar a agressividade dos fenómenos climáticos extremos e lembrou que a tempestade Kristin ocorrida em janeiro aconteceu à noite e atingiu sobretudo a zona centro, menos densamente povoada.

"Eu não quero desconsiderar minimamente o sofrimento de todos aqueles que foram afetados, mas se um fenómeno meteorológico daquela severidade se verificar numa zona de uma malha urbana como a Grande Lisboa, não tenham dúvidas que as consequências serão ainda piores do que aquelas que ocorreram", afirmou.

A depressão Charles, que motivou a ativação da situação de alerta em todo o território de Portugal continental das 00:00 às 23:59 de hoje, perdeu força durante a manhã e dividiu-se em dois núcleos de baixa pressão, um em direção a Lisboa e outro ao Algarve.

A Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil registou mais de 1.600 ocorrências relacionadas com o mau tempo no continente, sobretudo inundações, quedas de árvores e derrocadas, enquanto na Madeira, a primeira região a sofrer os efeitos da tempestade, houve mais de 300.