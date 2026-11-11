Apelo de António Guterres marca primeiro dia da cimeira de líderes

O apelo do secretário-geral da ONU ao fim dos combustíveis fósseis marcou o terceiro dia da conferência da ONU sobre ambiente na Turquia, hoje dedicado a intervenções de dirigentes políticos mas com ausências marcantes.

No primeiro de dois dias dedicados aos chefes de Estado e de Governo, estando ausentes os líderes de países como Estados Unidos, China ou Índia, entre muitos outros, António Guterres apelou à extinção dos combustíveis fósseis, "como a dos dinossauros", e denunciou os grupos de pressão que os protegem. "A dura verdade é que a crise climática está fora do nosso controlo", reconheceu.

A conferência anual sobre o clima, a COP31, começou em Antália na segunda-feira (termina dia 20) com um anúncio surpreendente do Presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, da descoberta de novos campos petrolíferos, numa altura em que a eliminação gradual dos combustíveis fósseis é uma questão crucial nas COP.

"A descoberta de novas reservas de combustíveis fósseis não é motivo de celebração, mas sim de preocupação", declarou hoje a Presidente das Ilhas Marshall, Hilda Heine, sem mencionar a Turquia.

Quase 200 países comprometeram-se na COP28 no Dubai, em 2023, a iniciar a sua transição para longe dos combustíveis fósseis. Mas a questão está estagnada desde então, com qualquer menção a petróleo, carvão ou gás natural a encontrar oposição por parte dos países produtores.

Outros veem o petróleo como um instrumento de justiça: a transição "deve ser justa e deve dar oportunidade a que países como o meu se desenvolvam", disse o Presidente da Somália, Hassan Sheikh Mohamud.

Uma mensagem que foi reiterada pelo ministro da Energia da Arábia Saudita, Abdulaziz bin Salman: "As medidas para proteger o clima não devem ser obstáculos para os países nem impedir o seu desenvolvimento económico".

Enquanto o Brasil promove um "roteiro" para incentivar os países a abandonar os combustíveis fósseis, a Turquia tenta impulsionar um objetivo mais consensual: aumentar a participação da eletricidade na procura final de energia para 35% até 2035.

A Presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, manifestou hoje em Antália o apoio ao objetivo.

"A eletrificação deve estar claramente ligada a uma transição para longe dos combustíveis fósseis, caso contrário serve de pretexto para a indústria dos combustíveis fósseis continuar a operar como antes", criticou Chiara Martinelli, diretora para a Europa da Rede de Ação Climática, uma coligação de organizações ambientalistas.

Também hoje o Presidente brasileiro Lula da Silva denunciou o facto de as alterações climáticas terem "desaparecido dos discursos e documentos" dos líderes mundiais, dando lugar, sobretudo, a "armas" e "tarifas" em fóruns como o G7 e o G20.

Lula da Silva pediu ainda aos países ricos que "respeitem os seus compromissos financeiros" com as nações vulneráveis.

Um apelo semelhante foi feito pelo vice-presidente chinês, Han Zheng, que afirmou que "a luta contra as alterações climáticas é uma causa comum a toda a humanidade".

Surangel Samuel Whipps, Presidente do arquipélago de Palau, particularmente ameaçado pela subida do nível do mar, afirmou: "Estamos em guerra contra uma crise que não causámos".

O segmento da COP31 dedicado aos líderes é marcado pela fraca participação, com pouco menos de 70 chefes de Estado e de Governo programados para discursar ao longo de dois dias, a maioria com um alcance internacional limitado.

Os Estados Unidos e a China são dois dos maiores emissores de gases com efeito de estufa. Da União Europeia é destacada a ausência dos líderes de Espanha, França, Alemanha e Itália. Portugal é representado pela ministra do Ambiente.

A COP31 cumpriu hoje o terceiro dia, dedicado ao fim dos resíduos e primeiro dia da cimeira de líderes. Na quinta-feira o tema será cidades resilientes e também o segundo dia da cimeira de líderes.