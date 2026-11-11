Protecção Civil nacional registou 538 ocorrências entre as 00:00 e o meio-dia

A Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC) registou 538 ocorrências associadas ao mau tempo entre as 00:00 e as 12:00 de hoje, sobretudo em Lisboa e Setúbal.

O balanço foi feito pelo comandante nacional, Mário Silvestre, na sede da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC), em Carnaxide, Oeiras.

Portugal continental está em situação de alerta, entre as 00:00 e as 23:59, devido ao previsível agravamento do estado do tempo com a chegada da depressão Charles.

Até às 12:00, o vento forte e a chuva provocaram 538 ocorrências, que Mário Silvestre classificou como normais tendo em conta as condições meteorológicas observadas.

"Estamos a falar de quedas de árvores, movimentos de massas, inundações e limpezas de vias", exemplificou.

Àquela hora, estavam ativos 23 planos de emergência e proteção civil de nível municipal e dois planos de nível distrital.

O impacto da depressão Charles será hoje à tarde mais significativo no sul do país, tendo-se registado um desagravamento das condições esperadas para a região de Lisboa, inicialmente no centro da rota da tempestade.

Os distritos de Lisboa, Beja e Setúbal passaram a estar sob aviso laranja, mantendo-se o aviso vermelho para Faro até às 21:00.

A ANEPC mantém, ainda assim, os alertas e recomendações, alertando que as condições meteorológicas deverão agravar-se a partir das 13:00, com o pico da chuva e ventos fortes entre as 15:00 e as 18:00.

"É previsível, e já se nota, um incremento muito significativo do nível da água nas vias rodoviárias e, portanto, todos os cuidados são poucos do ponto de vista da circulação rodoviária", alertou o comandante nacional.

Por outro lado, não são esperados fenómenos de cheias nas grandes bacias hidrográficas do Mondego e do Tejo, mas a Proteção Civil sublinha o risco elevado junto às pequenas ribeiras, onde o nível da água poderá subir rapidamente.

Entre as principais recomendações, o comandante nacional destacou a fixação de estruturas móveis e alertou para a possibilidade queda de árvores e inundações em varandas e parques de estacionamento subterrâneos.

Sublinhou ainda a importância de evitar a circulação e permanência junto à orla costeira e em zonas ribeirinhas.