Equipas municipais desobstruem caminhos no Faial e em São Roque do Faial

O Município de Santana está no terreno a desobstruir vários caminhos municipais que ficaram intransitáveis durante a noite, na sequência da passagem da depressão Charles. As situações mais afectadas registam-se nas freguesias do Faial e de São Roque do Faial.

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Segundo a autarquia, a queda de pedras e de árvores, bem como os deslizamentos de terras, bloquearam a circulação em diversos acessos. Os colaboradores do município continuam a trabalhar para restabelecer as condições de trânsito e garantir a segurança da população.

A Câmara de Santana apela aos munícipes para que, em caso de emergência, contactem o 112. Para outras ocorrências, podem recorrer aos serviços municipais, que se mantêm em funcionamento.