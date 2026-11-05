A CDU, através do dirigente Duarte Martins, denunciou “o profundo isolamento a que estão sujeitas as zonas altas do Funchal, com particular destaque para a situação vivida no Alto do Galeão, na freguesia de São Roque.

No terreno, o porta-voz Duarte Martins criticou duramente a passividade do executivo camarário PSD/CDS face à empresa Horários do Funchal.

“A Autarquia esta de costas voltadas para as populações das zonas altas. A falta de carreiras, os horários desajustados e a ausência quase total de transportes noturnos e aos fins-de-semana deixam muitos trabalhadores da hotelaria, saúde e grandes superfícies prisioneiros em casa, ou compram um carro e endivida-se ou então ficam reféns das más políticas de transportes públicos.”

Enquanto a tendência europeia caminha para serem cada vez mais baratos ou até a gratuitidade, como por exemplo no Porto a gratuitidade total já é feita a todos os residentes com domicílio fiscal no concelho do Porto (através do Cartão Porto). Em Lisboa os transportes, já vão caminhando nesse sentido.

Caricatamente, no Funchal “assistiu-se a um injustificado aumento de 0,50€ no passe.”

“Os funchalenses não são cidadãos de segunda categoria”, sublinhou Duarte Martins, exigindo que os transportes cada vez sejam mais baratos, tal como já acontece no continente.

A CDU tem a solução para resolver o problema da falta de transportes nas Zonas Altas, como as sentidas aqui no Galeão, é importante garantir que cada vez mais os transportes públicos sejam mais baratos e de qualidade para toda a população e garantir que se adeque de imediato os horários e carreiras no Alto do Galeão e Zonas Altas, assegurando o serviço noturno, de fim-de-semana e feriados.

O PCP reafirma que a mobilidade é um direito fundamental e continuará a lutar ao lado dos funchalenses por uma cidade mais justa, móvel e habitável.