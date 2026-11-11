Vento já soprou a 128 km/h no Chão do Areeiro

A passagem da depressão Charles pela Madeira provocou rajadas de vento superiores a 100 km/h em três estações meteorológicas, até à meia-noite desta terça-feira.

O valor mais elevado foi registado no Chão do Areeiro, onde o vento atingiu os 128 km/h, pelas 22h30. Dez minutos depois, a estação do Caniçal/Ponta de São Lourenço assinalou uma rajada de 126 km/h.

Também em Santa Cruz, na estação do Aeroporto, o vento ultrapassou os 100 km/h, com uma rajada máxima de 102 km/h, às 22h30.

Apesar da intensidade, nenhum dos registos ultrapassou o limiar de aviso vermelho, fixado acima dos 130 km/h. No Chão do Areeiro, por se tratar de uma zona de terras altas, os 128 km/h enquadram-se no aviso laranja, correspondente a rajadas entre 111 e 130 km/h.